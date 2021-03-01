Чанчунь, Китай, , 02:06 — REGNUM Пять человек погибли в результате вдыхания ядовитых газов на фабрике химического волокна в городе Цзилинь провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 28 февраля агентство Синьхуа.

Еще восемь человек пострадали и сейчас находятся в стабильном состоянии в госпитале, сообщили в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел в 21:30 по местному времени 27 февраля, когда высоковольтный кабель замкнуло во время производства, в результате чего электричество на фабрике отключилось, а выхлопное оборудование встало.

Подача электроэнергии была восстановлена в 23:10, однако рабочие надышались ядовитыми газами во время ремонтных работ с целью возобновления производства. Они были немедленно доставлены в госпиталь, однако пятеро из них скончались. Ведется расследование причин трагедии.