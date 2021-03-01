Гуанчжоу, Китай, , 01:59 — REGNUM Подозреваемый в крупной растрате денежных средств банка беглец предстал перед судом в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Промежуточный народный суд города Цзянмэнь провел 25 февраля публичные слушания по делу бывшего руководителя Кайпинского отделения банка Bank of China Сюй Чаофаня, который вернулся в Китай в 2018 году спустя 17 лет укрывания в Соединённых Штатах.

Сюй обвиняется во растратах денежных средств в размере $820 млн начиная с 1993 года, включая $746 млн, 139 млн гонконгских долларов (около $19 млн) и 356 млн юаней (около $55 млн), пользуясь возможностями от занимаемых им постов в банке.

Прокуратура обвиняет Сюя в растратах при помощи других людей различными способами, включая подделку документов о займах, кражу выплат заёмщиков и прямых денежных трансфертов.

Во время слушания прокуратура представила обвинения, с которыми ознакомились обе стороны. В своем последнем слове Сюй признал вину и выразил раскаяние. Приговор будет оглашен позже.