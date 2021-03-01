Орландо, США, , 01:50 — REGNUM С первой публичной речью после ухода с поста главы государства выступил экс-президент США Дональд Трамп. Выступление состоялось 28 февраля на конференции консервативных кругов США в городе Орландо в штате Флорида.

Трамп дал обещание своим сторонникам, что будет «сражаться с ними бок о бок». Кроме того, он обвинил Демократическую партию и СМИ в развязывании войны республиканцам «за будущее США» и заверил всех присутствующих, что теперь никому «не удастся заставить нас замолчать».

Также экс-президент США раскритиковал политику своего преемника на посту главы государства, Джозефа Байдена. По словам Трампа, действующий американский лидер руководствуется в своей политике не принципом «Америка на первом месте», а принципом «Америка на последнем месте».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп не намерен создавать в стране новую партию.

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