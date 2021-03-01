Чанша, Китай, , 01:45 — REGNUM Мощная ветровая турбина годовым объемом генерации в 58 ГВт/ч электроэнергии была произведена в городе Чжучжоу центральной китайской провинции Хунань, сообщает агентство Синьхуа.

После установки, 12 МВт ветровая турбина полупрямого привода с синхронным генератором на постоянных магнитах будет способна обеспечивать электричеством 145 тыс. домохозяйств в год и поможет сократить выбросы углекислого газа более чем на 27,55 тыс. тонн, что эквивалентно годовому выбросу выхлопов 18 тыс. автомобилей, сообщил разработчик CRRC Zhuzhou Electric Co., Ltd.

Ветровая турбина была разработана с применением ряда инновационных технологий, включая структурный дизайн, который обеспечивает нормальную работу в глубоких водах и в экстремальных погодных условиях, новый тип структуры вентиляции, который позволяет обеспечивать эффективную работу на полной мощности, заявил главный конструктор CRRC Zhuzhou Electric Че Саньхун.

Новая ветровая турбина является самой мощной, экспортируемой Китаем. Она направится на европейский рынок до конца текущего года. Компания производит различные виды ветровых турбин общей установленной мощностью 20 ГВт в год. Продукция компании экспортируется в 18 стран и регионов мира, включая Европу и Северную Америку.