Ростов-на-Дону, , 04:33 — REGNUM Ростовчане обнаружили нелегальный ночной рынок на улице Станиславского. Тот самый, с которым власти ведут борьбу в течение нескольких лет. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Круглосуточная барахолка», — подписал фотоснимок пользователь паблика «Это Ростов-на-Дону».

«Вся пенсия уходит на коммуналку. Дайте людям на хлеб с водой заработать», — вступился за торговцев один из участников обсуждения.

ИА REGNUM сообщало, что ростовские власти решили судьбу так называемых блошиных рынков, которые «придают улицам «базарный вид». Стихийную торговлю перенесут на подходящие для этих целей площадки.

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