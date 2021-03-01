Пекин, , 01:36 — REGNUM Крупный китайский розничный онлайн-дискаунтер Vipshop Holdings Ltd. заработал чистой выручки в размере 35,9 млрд юаней (около $5,5 млрд) в четвертом квартале 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Таким образом, чистая выручка компании росла 33 квартала подряд. Компания также заработала 2,4 млрд юаней чистой прибыли акционерам в четвертом квартале, что на 67,7% больше в годовом исчислении, сообщили в компании.

Vipshop также увеличил количество активных покупателей на 37% в годовом исчислении до более чем 53 млн за квартал, в то время как общее количество заказов достигло 227 млн или на 30% больше, чем за аналогичный период годом ранее.