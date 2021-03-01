Шахты, Ростовская область, , 01:32 — REGNUM Директор шахтинского предприятия «Химпэк» (Ростовская область) Владимир Гальперин уверен, что причиной крупного пожара на заводе по производству полимерной упаковки стал поджог.

«В складских помещениях «Химпэка», которые загорелись, никакой полимерной плёнки не было, там лежали только отходы — наваленные кучей бывшие в употреблении полимерные контейнеры, сделанные из полипропилена и полиэтилена. Не знаю, кто там лазил, и что делал. Подожгли. Само оно не могло загореться», — сообщил он порталу kvushahty.ru.

ИА REGNUM сообщало, что пожар вспыхнул в строящемся здании на территории завода на улице Ворошилова в Шахтах около полудня 25 февраля. Площадь возгорания составила 900 кв. метров. Эвакуация персонала не потребовалась, пострадавших нет. Огонь тушили почти сутки.

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