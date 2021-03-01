Ростов-на-Дону, , 01:24 — REGNUM Ростовская специальная школа-интернат №41 объявила электронный аукцион на покупку стиральной машины. Стоимость техники «космическая» — 750 тыс. 283,33 рубля (такова начальная, то есть максимальная, цена контракта). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Что касается источника финансирования, то в закупке указан «областной бюджет Ростовской области». Также в документации говорится, что максимальная загрузка белья должна быть не более 50 килограммов, скорость вращения барабана — тысяча оборотов в минуту, панели должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

В настоящее время «определение поставщика отменено», сказано на сайте госзакупок.