Дамаск, , 01:21 — REGNUM Пещеру, где боевики оборудовали крупный госпиталь с современным оборудованием, уничтожили сапёры Вооружённых сил РФ в Сирии. Об этом 28 февраля рассказал журналистам начальник инженерных войск группировки ВС РФ в Сирии полковник Роман Бессмертный.

Как сообщил Бессмертный, госпиталь, оборудованный в пещере, был приспособлен как для приёма амбулаторных больных, так и для проведения самых сложных операций. Его оснащение позволяло разместить здесь одновременно до 100 пациентов. Пещера под госпиталь была переоборудована боевиками, входившими в одну из самых жестоких радикальных группировок «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Члены этой группировки известны своим религиозным радикализмом и не идут на переговоры и уступки с официальными властями Сирии, а также и с другими террористическими вооружёнными формированиями.

Отмечается, что госпиталь был размещён в искусственной пещере, созданной в склоне высокого холма. Пещера была незаметна с воздуха, при этом её расположение позволило подключить госпиталь ко всем коммуникациям, в том числе к централизованному энергоснабжению. С 2015 года в госпиталь привозили пациентов, а закрыт он был в 2019 году из-за смещения зоны соприкосновения. Боевики перед уходом вывезли и уничтожили большую часть оборудования. В настоящее время пещера располагается в глубоком тылу у армии Сирии.

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