Ростов-на-Дону, , 01:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону открылся второй мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Прививочный кабинет расположен на третьем этаже торгового центра «Сокол» на проспекте Стачки, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

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Сотрудники горбольницы №7 вакцинируют добровольцев с 15:00 до 19:00 в будни и с 12:00 до 17:00 — по субботам. При себе желающие привиться должны иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

ИА REGNUM сообщало, что ранее первый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 был развёрнут в торговом центре «Золотой Вавилон». Дежурство несут медработники горбольницы №20.

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