Ростов-на-Дону, , 01:04 — REGNUM В Ростове-на-Дону в течение 2021 года снесут минимум 755 нелегальных торговых павильонов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«В настоящее время ведётся работа по формированию реестра НТО [нестационарных торговых объектов], подлежащих демонтажу в 2021 году. В ходе плановых рейдовых мероприятий на территории пяти районов города уже выявлено и включено в реестр 755 объектов», — уточнил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Однако существует проблема повторной установки демонтированных в принудительном порядке ларьков после возврата объекта лицам, возместившим ущерб бюджету.