Батайск, Ростовская область, , 00:53 — REGNUM Глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко получил выговор от губернатора Ростовской области Василия Голубева за состояние дорог в городе. Глава региона дал градоначальнику пять дней на благоустройство. Соответствующее видео появилось на странице Голубева в Instagram.

«Слушай, я сейчас нахожусь в Красном саду (посёлок в Азовском районе. — прим. ИА REGNUM). Ехал по территории города Батайска от [трассы] М-4. Откровенно говоря, мне стыдно стало за то, как выглядит дорога на Красный сад, но ехал по территории Батайска. Разве так можно содержать дороги? Ощущение, что я ехал на свалку. Ты можешь мне объяснить, как вы порядок наводите? Если здесь такая грязь, которую я видел, ты здесь просто отсутствуешь как глава. У тебя есть ровно пять дней, чтобы навести порядок», — сказал Голубев.

При этом подписчики донского губернатора, комментируя телефонный разговор с Павлятенко, отметили, что Батайск — не единственный город с «убитыми» дорогами. Главу региона пригласили лично убедиться в этом. Так, например, в Таганроге «дороги, как будто вчера бомбили». Подобная ситуация, привели пример интернет-пользователи, и в Каменске-Шахтинском, и даже в областном центре — Ростове-на-Дону.

Напомним, что Геннадий Павлятенко был назначен на должность главы администрации Батайска в сентябре 2018 года.