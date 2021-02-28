Симферополь, 28 февраля, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Заявление пресс-службы генштаба ВМС Румынии о том, что в черноморском порту Констанца начались Международные учения НАТО Poseidon 21, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 27 февраля в социальной сети Facebook.

U.S. Navy Корабли НАТО

«И во главе эскадры всей, жёлто-синий водолей — Зеленский на надувном банане», — шутит Евгений И.

Многие пользователи не стали принимать всерьёз опасность таких учений для России. Они уверены, что черноморский флот РФ способен отстоять любые виды угроз.

«Да пусть покувыркаются. Все они всё равно у нас под колпаком», — считает Валентин К.

Некоторые комментаторы отметили, что учения НАТО начались в тот момент, когда в Армении возник политический кризис.

«Как это «удивительно» совпало с кризисом в Армении!», — написал Игорь К.

Нашлись и те, кто оказался уверен, что Чёрное море является важнейшим стратегическим местом. Тот, кто контролирует его, считают они, те контролируют Ближней и Средний Восток.

«Всю эскадру можно из Севастополя из рогатки одним залпом пустить на дно морское. Потому и вся эта санкционная возня вокруг России. Это ключ ко всему Ближнему и Среднему Востоку!», — поделился своим мнением Валерий А.

Напомним, 27 февраля пресс-служба генштаба ВМС Румынии сообщила о том, что в черноморском порту Констанца начались Международные учения НАТО Poseidon 21.