Нижний Новгород, , 23:32 — REGNUM По факту убийства семьи из четырёх человек в Приокском районе Нижегородской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство двух и более лиц). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Нижегородской области.

«При осмотре тел погибших (в доме пос. Кудьма) следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти, — говорится в сообщении. — Назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, изымаются предметы и иные вещественные доказательства, имеющие значение для дела».

В настоящее время ведется поиск причастных к этому жестокому преступлению лиц.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Нижегородской области найдены тела четырёх членов одной семьи — мужчина, две женщины и ребенок. Трагедия произошла в поселке Кудьма.