Вашингтон, 28 февраля, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов разочарованы отказом Ирана от предложения Евросоюза о проведении прямых дипломатических контактов по иранской ядерной программе. Об этом 28 февраля сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По данным издания, в Вашингтоне по-прежнему готовы к ориентированному на результат дипломатическому взаимодействию с Тегераном.

Кроме того, США намерены консультироваться с пятью постоянных членами СБ ООН и Германией о дальнейших шагах в вопросе переговоров с Ираном.

Напомним, ранее власти Ирана отвергли предложение ЕС и США о проведении прямых переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в ближайшие недели. Тегеран якобы потребовал, чтобы Вашингтон сначала предоставил гарантии снятия некоторых санкций с Ирана после встречи.

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