Москва, , 23:14 — REGNUM Золотая медаль, которая досталась российскому спортсмену на чемпионате мира по скиатлону, вызвала бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 февраля в социальной сети Facebook.

«Ничего с Саней сделать не могут! И роняли его, и палки, лыжи ломали. А он прёт и прёт, как танк! Говорили, что декабрь, январь пропустим, чтобы подготовится к ЧМ! На ЧМ сделаем его! Хотя Саня не пропустил ни одной гонки, пахал всю зиму! И где эти норги?», — задаётся вопросом Furoviar C.

Многие пользователи выразили свою радость по поводу победы российского спортсмена. Они считают, что Большунов достойно показал себя и полностью достоин звания победителя соревнования.

«Ура! Как красиво уделал всю эту астматическую Норвегию!», — пишет Надежда Е.

Некоторые комментаторы указали на то, что Большунов показал своё превосходство сразу над рядом норвежских спортсменов.

«Какой он молодец! Пятерых норвежцев измотал и выдержал! Браво Александр!», — поделилась Елена Е.

Нашлись и те, кто отметили, что сильно переживали за российского спортсмена во время прямой видеотрансляции. Они надеются, что спортивная бюрократия не станет предпринимать попытки лишить гражданина России золотой медали.

«Отлично! смотрел за гонкой и орал! Лишь бы ВАДА вновь не вылезло со своими липовыми тестами», — написал Andrey S.

Напомним, 28 февраля Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира. Это первое чемпионство спортсмена и первая медаль в Оберстдорфе (Германия) для российской команды.