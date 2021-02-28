Хартум, , 23:02 — REGNUM Следовавший из Судана до столицы Катара Дохи самолёт вернулся из-за неожиданного появления кота в кабине пилотов, сообщает суданская газета «Ас-Судани» со ссылкой на источник.

Отмечается, что спустя примерно через 30 минут после начала полёта в кабине пилотов неожиданно появилась кошка. Животное мешало управлять воздушным судном и пыталось накинуться на капитана.

В результате экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета в Хартуме.

Предполагается, что кот забрался в самолет, когда тот стоял ночью в ангаре аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в московском аэропорту «Шереметьево» совершил штатную посадку подавший сигнал тревоги пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва — Амстердам. Экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за частичного отказа системы радиосвязи.

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