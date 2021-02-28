Рим, , 22:57 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Фиорентина» (Италия) Чезаре Пранделли высказал мнение о выступлении нападающего Александра Кокорина (Россия) в матче 24 тура Серии А с «Удинезе». Об этом 28 февраля сообщает Tuttomercatoweb.

«Кокорин хорошо тренируется, за 10 дней добился улучшений и решил проблему с мышцами. Он интегрируется в состав. Важно, что он понимает, с кем должен общаться на поле», — отметил Пранделли.

Для 29-летнего Кокорина, перешедшего в «Фиорентину» в конце января, матч с Удинезе стал вторым в составе команды из Флоренции. В этих встречах он выходил на замену.