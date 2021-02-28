Москва, , 23:11 — REGNUM Материал издания Janes, согласно которому ВВС США получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, «способных достать до России», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 28 февраля в социальной сети Facebook.

«А если в ответ прилетят калибры и немного откалибруют?», — задаётся вопросом Inna O.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая характеристика ракет, как возможность «достать до России», может оказаться банальной ложью, призванной придать большей привлекательности для данного вида вооружения на рынке.

«Получат, способных достать… а если они, вдруг, не способны, тогда что? Тогда на металлолом, цветмет… и снова, дайте деньги на разработку, потому что достанет. Так привыкли всю жизнь жить весёлые ребята из оружейного лобби. Они всегда и всё время хотят вкусно кушать», — считает Батор Б.

Некоторые комментаторы указали на то, что Россия уже имеет у себя вооружения аналогичное тому, что только намеревается получить Вашингтон.

«Они только получат, а у нас уже есть», — пишет Александр Т.

Нашлись и те, кто уверен, что такое позиционирование и явный намёк на Россию, представленной в виде потенциального врага, говорит о потере разума среди американских военных.

«Неужели в США совсем не понимают, что сейчас не 41-й год, сейчас век 21, ракеты летят на большие расстояния. Вот они нам угрожают, а подумали о том, что и наши ракеты достанут США. Что в этот раз победителей не будет и США тоже не уцелеют. Там уже с каждым приходом новой команды неадекватные действия начинают зашкаливать, только и знают, что угрожают и угрожают. Совсем уже от ненависти разум потеряли», — поделился своим мнением Валентина Ц.

Напомним, 27 февраля издание Janes опубликовало материал, согласно которому ВВС США получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER, «способных достать до России».