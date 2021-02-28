Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон» в гостях переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Об этом 28 февраля сообщает «Матч ТВ».

В составе команды из Нью-Йорка более 16 минут на льду провел форвард Павел Бучневич, который отметился одним силовым приемом. Его одноклубник голкипер Александр Георгиев отразил 31 бросок из 33, его сменщик Игорь Шестеркин — 1 из 2.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин пропустил матч.

Теперь «Бостон» идет на II строчке в Восточном дивизионе, а «Рейнджерс» — на VI.