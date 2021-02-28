Москва, , 22:44 — REGNUM В России за прошедшие сутки выздоровели более 60 представителей Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, которые ранее заболели COVID-19. Об этом 28 февраля говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

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«За прошедшие сутки в ВС РФ после прохождения лечения выздоровело 69 военнослужащих, — говорится в сообщении. — Общая численность выздоровевших… увеличилась до 30 927 человек».

Как передавало ИА REGNUM, 28 февраля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие 24 часа в РФ выявили 11 359 случаев заражения SARS-CoV-2.

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