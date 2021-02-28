Москва, 28 февраля, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Заявление бывшего секретаря Совета безопасности Украины Александра Турчинова, в котором он обвинил власти страны в «финансировании» России, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 февраля в социальной сети Facebook.

Rodrigo Fernández Павел Палажченко

«Вот честно, так жаль простой народ. Так издеваться над своими ещё уметь надо», — пишет Meruet M.

Многие пользователи выразили уверенность в том, что Украине необходимо уже определиться и либо вновь наладить отношения с Россией, либо полностью разорвать с ней любое взаимодействие.

«Вот чудик. Вы до фига, что покупаете в России. А если не в России, то в Европе, но российское и за дорого. Такой он, украинский патриотизм», — считает Игорь М.

Некоторые комментаторы призвали не слушать Турчинова и продолжать помогать жителям Украины, ведь рано или поздно отношения между Москвой и Киевом наладятся.

«Давайте не будем слушать и обращать внимание, что сказал какой-то бывший, а будем делать, что нам выгоднее. Они то меняются, а люди на Украине хотят, чтобы РФ им помогла. Она и это будет делать, пока во власть не придут нормальные люди, а это будет очень скоро», — поделился своим мнением Константин Ш.

Нашлись и те, кто обвинил украинские власти в постоянном желании угодить «заморским кураторам».

«Удивляюсь, как некоторые деятели, ради обещания Запада быть поцелованными, готовы сами себя запихать поглубже», — написал Алексей С.

Напомним, 27 февраля бывший секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов в эфире телеканала «Еспресо» обвинил власти страны в финансировании России.