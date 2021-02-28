Берлин, , 22:41 — REGNUM Футбольный клуб «Байер» потерпел поражение от «Фрайбурга» в матче 23 тура чемпионата Германии. Встреча в Леверкузене завершилась — 2:1 в пользу гостей. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Фрайбурга» голы забили Эрмедин Демирович и Лукас Хёлер, у «Байера «— Леон Бейли.

«Байер» (37 очков) занимает VI место в турнирной таблице, «Фрайбург» (34 очка) — на 8 месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

23 тур

«Байер» — «Фрайбург»

1:2 (0:0)

Голы: Демирович, 50 (0:1). Хелер, 61 (0:2). Бэйли, 70 (1:2).

Предупреждения: Демирович, 21. Арангис, 68. Бэйли, 71. Хефлер, 74. Шоллои, 77.

Судья: Цвайер (Германия).