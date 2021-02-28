Москва, 28 февраля, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Помощник Михаила Горбачева Павел Палажченко признался, что был удивлен критическими высказываниями гендиректора американского журнала National Interest Дмитрия Сайма в адрес бывшего президента СССР.

Rodrigo Fernández Павел Палажченко

«Странно, что наш бывший соотечественник, давно обосновавшийся в Америке, высказывается за граждан России», — цитирует его радио «Говорит Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что Российская Федерация вряд ли пойдет на унижение времен позднего СССР в период правления Михаила Горбачева.

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