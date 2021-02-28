Москва, , 22:27 — REGNUM Эмблема миссии спутника «Арктика-М» на ракете-носителе «Союз-2.1б» порвалась перед запуском с космодрома Байконур из-за ураганного ветра и обледенения. Об этом 28 февраля заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Ураганный ветер и обледенение тому причины», — написал Рогозин в своём Twitter, прокомментировав изображение порванной эмблемы миссии «Арктики-М» перед запуском.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 февраля, с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с первым российским спутником «Арктик-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

По словам Рогозина, старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» с космодрома «Байконур» 28 февраля проводился в условиях предельно допустимой силы ветра.