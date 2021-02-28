Нижний Новгород, , 22:27 — REGNUM Тела четырёх членов одной семьи — мужчина, две женщины и ребенок — найдены в Нижегородской области. Об этом 28 февраля сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, трагедия произошла в поселке Кудьма.

«Найдены тела убитой семьи из четырех человек», — сказал источник.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов сообщил, что в Воронеже мать убила своих детей, а затем покончила с собой.

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