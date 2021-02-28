Москва, , 22:12 — REGNUM Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве. По итогам двух прокатов они набрали 223,12 балла: 90,44 — за ритмический танец, 132,68 — за короткий. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

II место заняли Аннабель Морозова и Андрей Багин — 202,29 (74,43 + 125,86) балла.

III место с результатом 163,81 (65,34 + 98,47) балла заняли Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Ранее Камила Валиева одержала победу в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию.

По итогам двух прокатов она набрала 238,00 балла: 88,71 — за короткую и 149,29 — за произвольную программу.

II место с результатом 235,96 (73,77 + 162,19) заняла Майя Хромых. Тройку призёров замкнула Дарья Усачёва — 229,71 (79,12 + 149,29) балла.