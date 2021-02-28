Париж, , 22:06 — REGNUM Лидер чемпионата Франции по футболу «Лилль» потерял очки в матче 27 тура со «Страсбуром». Встреча на поле «Лилля» завершилась — 1:1. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На протяжении матча «Лилль» играл первым номером, а «Страсбур» действовал на контратаках, передает «Чемпионат».

На 36 мин. гости открыли счёт, гол забил Людовик Ажорк. После этого «Страсбур» закрылся в обороне, которую «Лиллю» не удавалось пробить до последних минут матча.

На 86 мин. атакующие усилия «догов» увенчались успехом. Гол забил центральный защитник Жозе Фонте.

«Лилль» (59 очков) возглавляет турнирную таблицу, на 2 балла опережая «ПСЖ», а «Страсбур» (30 очков) — на 15 месте.