Симферополь, , 21:56 — REGNUM Заявление экс-главы Украины Петра Порошенко о «сочувствии» жителям Крыма из-за проблем с электричеством и водой прокомментировал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, Порошенко не стоит устраивать «политический цирк», а также следует оставить свои сочувствия и «крокодильи слезы» при себе.

«Проблемы с водой и электроэнергией (в Крыму — прим. ИА REGNUM) в нарушение международных прав создали именно киевские власти, — сказал Гемпель РИА Новости. — А Россия их успешно решила».

Напомним, ранее экс-глава Украины Пётр Порошенко написал на странице в соцсети Twitter, что он сочувствует «обманутым» жителям полуострова.