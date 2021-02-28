Берлин, , 21:48 — REGNUM Лыжнику Александру Большунову (Россия) вручили золотую медаль чемпионата мира (ЧМ). Церемония прошла 28 февраля в Оберстдорфе (Германия). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

27 февраля спортсмен выиграл золото в скиатлоне. В его честь прозвучал гимн Международной федерации лыжного спорта (FIS), был поднят флаг Олимпийского комитета РФ (ОКР).

Также Большунов вместе Глебом Ретивых получил бронзу за III место в командном спринте.

Российские спортсмены в связи с решением CAS выступают в Германии под названием RSF и флагом ОКР, а не страны.