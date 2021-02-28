Краснодар, , 21:31 — REGNUM Футболисты екатеринбургского «Урала» в выездном матче двадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с «Краснодаром». Встреча, завершившаяся со счётом 2:2, прошла 28 февраля на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Магомед-Шапи Сулейманов и Реми Кабелла. У гостей мячи забил Рафал Аугустыняк.

Отметим, что после двадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Футболисты «Урала», в активе которых 22 балла, находятся на двенадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля футболисты московского ЦСКА уступили столичному «Локомотиву» в выездном матче двадцатого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 0:2, прошла на «РЖД Арене» в Москве.

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