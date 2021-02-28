Анкара, 28 февраля, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Власти Турции призвали Грецию прекратить выдворять беженцев со своей территории. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

European Parliament Лагерь сирийских беженцев в Турции

«Призываем правительство Греции и всех тех, кто причастен к выдворению беженцев, покончить с подобного рода практикой», — говорится в заявлении.

В МИД Турции сообщили, что в середине февраля силы безопасности Греции «вновь выдворили в Турцию семью из 13 человек, в том числе женщин и детей, которые были вывезены из лагеря беженцев под предлогом проведения теста на выявление COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Греции заявили, что в 2020 году страна приняла около 106 тыс. решений о предоставлении статуса беженца. Несмотря на то, что число незавершенных дел сократилось на 43%, ответа ожидают еще порядка 80 000 заявлений, заявили в Афинах, подчеркнув одну из основных задач — добиться, чтобы незавершенных дел к концу 2021 года не осталось.

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