Элиста, , 21:25 — REGNUM Ещё один летальный исход среди пациентов с коронавирусом зарегистрирован в Республике Калмыкия, сообщает региональный оперштаб 28 февраля.

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С начала пандемии в Калмыкии от COVID-19 скончались 296 человек.

Напомним, что всего в республике зарегистрировано более 19 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суточный прирост носителей инфекции постепенно снижается.

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