Элиста, , 21:17 — REGNUM Ещё 38 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 28 февраля.

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Госпитализация потребовалась 598 пациентам, заболевшим COVID-19, из них 19 человек находятся в тяжёлом состоянии, 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На самоизоляции по месту жительства остаётся 3 тыс. 891 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии установлено 19 тыс. 39 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 тыс. 982 пациента.

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