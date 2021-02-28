Элиста, 28 февраля 2021, 21:17 — REGNUM Ещё 38 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 28 февраля.
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Госпитализация потребовалась 598 пациентам, заболевшим COVID-19, из них 19 человек находятся в тяжёлом состоянии, 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
На самоизоляции по месту жительства остаётся 3 тыс. 891 человек.
За весь период пандемии в Калмыкии установлено 19 тыс. 39 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 тыс. 982 пациента.
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