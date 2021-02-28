Москва, , 21:16 — REGNUM Иммунитет к коронавирусу на сегодняшний день выработался лишь у 6% граждан России, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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По его словам, в России заболевших COVID-19 с начала пандемии «около 4,2 млн человек, добавим условно процентов 20−30 тех, кто перенес бессимптомно… и ещё около 4 млн привитых».

«То есть иммунная защита есть сейчас у 8−9 млн человек. От 146 млн — лишь 5,7−6%», — сказал Горелов в интервью «Российской газете».

Он уточнил, что для замедления темпов распространения коронавируса необходимо, чтобы иммунитет к нему сформировался у 60−70% населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее предположение о том, что к середине весны 2021 года в России произойдёт подъем уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, на это может повлиять проникновение в РФ «британского» штамма коронавирусной инфекции и отсутствие иммунитета у большинства граждан.

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