Донецк, , 21:14 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат, который принадлежал вооруженным формированиям Украины (ВФУ), потерпел крушение к северу от Горловки. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 28 февраля в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Предположительно, запуск аппарата (типа «Мейвик») осуществлялся с целью контроля маскировки позиций и ведения воздушной разведки, — говорится в сообщении. — Однако после набора высоты БЛА противника потерпел крушение».

Как передавало ИА REGNUM, 28 февраля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что минометный удар по селу Ленинское нанесли вооруженные силы Украины (ВСУ).

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