Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2021, 21:08 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сгорел склад, в котором хранилась продукция для организации праздников. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 февраля.

61.mchs.gov.ru Тушение пожара

Сообщение о возгорании в промзоне на проспекте Стачки экстренные службы приняли около 19:45 мск. По оперативным данным, огнём было пройдено 100 кв. метров.

Примерно час понадобился огнеборцам, чтобы потушить пожар, распространившийся на площади 200 кв. метров.