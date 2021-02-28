Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Власти Ирана отвергли предложение ЕС и США о проведении прямых переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) в ближайшие недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Иран отказался от предложения Евросоюза организовать прямые переговоры с США по атому», — сообщили источники газеты.

По их словам, Тегеран потребовал, чтобы Вашингтон сначала предоставил гарантии снятия некоторых санкций с Ирана после встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля посол Ирана в Женеве заявил, что страна вернется к своим обязательствам по СВПД только в том случае, если сторона-нарушитель ядерной сделки предпримет практические шаги.

Напомним, что в 2015 году было принято политическое соглашение между Ираном и группой государств, известное как совместный всеобъемлющий план действий относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции и Германии.

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