Донецк, 28 февраля, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Минометный удар по селу Ленинское на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) нанесли вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 28 февраля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Dpsu.gov.ua Украинский миномётчик

Уточняется, что украинские силовики вели огонь с позиций, находящихся вблизи подконтрольного Киеву села Водяное. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как передавало ИА REGNUM, 28 февраля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ дважды за прошедшие сутки нарушили перемирие в ДНР.

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