Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Вопрос изменения политического курса Соединённых Штатов в отношении Кубы сейчас не входит в число основных приоритетов Вашингтона, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника издания, к числу главных задач власти США сейчас относят борьбу с пандемией коронавируса, восстановление экономики, а также укрепление отношений с союзниками США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден принял решение продлить действующие против Кубы санкции.

Указанный режим был введен в 1996 году и несколько раз дополнялся новыми ограничениями. В частности, согласно документу, зарегистрированным в США кораблям запрещается заход в кубинские территориальные воды с целью недопущения «массовой миграции с Кубы».

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