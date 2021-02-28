28 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Владимир Станулевич, , 21:45 — REGNUM Стратегический проект мирового значения в области интернета реализует «МегаФон» с иностранными партнерами. От Хельсинки до Токио будет проложено оптоволокно длиной в 14 000 километров и стоимостью $800 млн — $1,2 млрд, с пропускной способностью 200 Тбит/c. Разработчики магистрали обещают, что скорость связи тех, кто подключится к «северному» кабелю, будет в несколько раз быстрее, чем у других линий связи. По целям и получаемым его пользователями преимуществам проект напоминает второй Севморпуть.

Карта проекта Arctic Connetc Rkomi.ru

Для его реализации создается консорциум Arctic Connect с участием российского «МегаФона», финского оператора инфраструктурных проектов Cinia Group, японских и скандинавских компаний, а также международных финансовых организаций. За счет последних кредитные ресурсы получаются не под 10% годовых, как в российских банках, а под 2−3%, как в японских и европейских.

Проект совмещает в себе несколько удачных идей. От основного кабеля планируются как минимум 11 отводов в арктические регионы России. Часть регионов еще определяются, но три из них уже заключили соглашения с «МегаФоном» — это Республика Саха (Якутия), Чукотка и Республика Коми.

Якутия опередила всех

Еще в декабрьском интервью на Инвестиционном портале Арктической зоны России глава Якутии Айсен Николаев сетовал: «Что касается Арктики, то она пока еще на периферии и цифрового развития. Хотя как раз для нее с ее расстояниями цифровое развитие было бы абсолютно необходимым. В первую очередь для дистанционного образования, для телемедицины, для банковских, государственных и муниципальных услуг, для цифровизации всех отраслей. Это очень важно, очень нужно при отсутствии круглогодичного постоянного транспортного сообщения, при огромных расстояниях между населенными пунктами (для многих это удивительно, но в одном районе республики расстояние между населенными пунктами может достигать без малого 1000 километров)».

А уже 29 января 2021 года, как сообщает сайт «МегаФона», эта компания и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect.

Айсен Николаев и Геворк Вермишян подписывают соглашение о проекте Arctic Connect Glava.sakha.gov.ru

Якутия стала первым регионом, подписавшим подобное соглашение. В договоре сказано, что компания Arctic Connect построит отвод до Тикси, а правительство Якутии окажет координационную и административную поддержку проекта. «МегаФон» займется развитием цифровой инфраструктуры и расширением охвата населённых пунктов сотовой связью и широкополосным доступом в интернет в стандартах UMTS, GSM и LTE. Предполагается совместная работа по внедрению инновационных цифровых сервисов и решений.

«Задача проекта Arctic Connect не только в создании нового канала для транзита возрастающего объёма трафика между Европой и Азией, но и в обеспечении качественной связью северных территорий России. Республика Саха (Якутия) имеет огромный потенциал. Цифровая трансформация этого региона даст толчок для роста его экономического благополучия и развития социального сектора», — отмечает генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев: «Доступ к высокоскоростному интернету есть у 87,5% жителей республики Саха (Якутия). Однако мы понимаем всю важность устранения цифрового неравенства и обеспечения универсальными услугами связи населённых пунктов в прибрежных регионах, где они востребованы ничуть не меньше, чем в городах».

Чукотка — вторая

Вторым регионом-участником соглашения с «МегаФоном», по сообщению «Российской газеты», стала Чукотка. Договор предусматривает строительство отвода от международного кабеля до Анадыря и Певека, самого северного города России. Чукотка — единственный российский регион, подключенный к интернету исключительно через спутниковые каналы.

Генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян: «Подключение к Arctic Connect позволит обеспечить полноценную цифровизацию региона, что, несомненно, повысит качество жизни абонентов и даст дополнительное преимущество экономике округа».

Республика Коми — третья

Третьим регионом, по сообщению «Российской газеты», заключившим соглашение, стала Республика Коми. В договоре сказано, что Arctic Connect построит отвод до Воркуты, что обеспечит надежную связь и быстрый интернет для более 50 000 жителей вахтовых поселков, угледобывающих и нефтегазовых месторождений, предприятий Печорского угольного бассейна. Оператор намерен развивать цифровую инфраструктуру региона на базе стандартов UMTS, GSM и LTE.

Подписание соглашение между правительством Коми и компанией МегаФон Rkomi.ru

Глава республики Коми Владимир Уйба: «Перед нами сегодня стоит важнейшая задача — создать на базе Республики Коми один из опорных узлов технологического развития российской Арктики. Сейчас мы активно работаем над созданием в Воркуте арктического медицинского кластера, который востребован в том числе для обслуживания Северного морского пути. Соглашение о сотрудничестве с «МегаФоном» будет способствовать устранению цифрового неравенства, обеспечению связью жителей удалённых территорий».

Владимир Уйба Rkomi.ru

Генеральный директор «МегаФона «Геворк Вермишян: «За последние пять лет мы инвестировали более 260 миллионов рублей в развитие сети в Республике Коми. Отвод в Воркуте позволит развернуть новую волоконно-оптическую сеть, создать основу для внедрения современных высокотехнологичных решений».

Пока не определились

Среди неопределившихся регионов — Архангельская область и Ненецкий национальный округ. Интерес к международному кабелю у них снижается существующим «сухопутным» подключением к высокоскоростному интернету. К тому же отвод должен строится за счет региона, а это, исходя из предполагаемой трассы оптоволокна, проложенной севернее Новой Земли, для НАО и Архангельской области немалые суммы. Простимулировать заключение договора могут бонусы со стороны Arctic Connect или обязательные к выполнению функции, связанные с обороной и безопасностью России, заложенные в проект. Пока неясно, в какие сроки обозначат свое участие и другие регионы Арктической зоны России.

В 2020 году по договору с Росгеологией консорциум Arctic Connect провел первый этап морских изысканий. Теплоход Росгеологии «Профессор Логачев» провел в августе-октябре 2020 года промер глубин многолучевым эхолотом, площадную гидролокационную съемку дна и изучил строение донных осадков акустическим профилографом на протяженности 6500 километров в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. В 2021 году запланирован второй этап исследований дна и уточнения трассы прокладки кабеля. Запустить кабель планируется в 2023 году.