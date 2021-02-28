Салехард, , 20:25 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 34 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 8 случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 28 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 36 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 28 февраля 37 105 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 35 117 человек, 399 пациентов с COVID-19 скончались.