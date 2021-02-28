Киев, , 20:20 — REGNUM Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) проиграл «Заре» (Луганск) в домашнем матче 16 тура чемпионата Украины. Встреча завершилась — 1:0 в пользу «Зари». Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе победителей отличился Дмитрий Иванисеня. При этом луганская команда с 80 мин. играла в меньшинстве из-за удаления Жуниньо.

Теперь «Шахтер» (33 очка) занимает II в турнирной таблице, отставая на 1 балл от «Динамо» (Киев), имеющего одну игру в запасе.

А «Заря» (29 очков) — на III месте.