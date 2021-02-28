Москва, , 20:14 — REGNUM В результате обрыва аттракциона в ТРЦ «Перово Молл» на востоке Москвы пострадали трое детей, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Трое детей, по уточненным данным, пострадали при обрыве аттракциона в игровом центре «Парквик» в «Перово Молл», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что пострадавшим детям помощь оказали на месте.

По данному факту следователи и прокуратура начали проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.