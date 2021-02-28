Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Матч регулярного чемпионата НБА «Торонто» — «Чикаго» перенесен из-за случаев заражения коронавирусом в составе «Рэпторс» — на неопределенный срок. Об этом 28 февраля сообщается на странице НБА в Twitter.

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Матч должен был пройти 28 февраля в Тампе, где «Торонто» принимает соперников в связи с ограничениями по коронавирусу.

Встреча отложена в соответствии с медпротоколом — из-за положительных тестов на коронавирус в «Рэпторс».