Лондон, , 20:09 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 6 035 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 февраля свидетельствуют обнародованные на сайте правительственной информации данные.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять более 4,17 млн.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании на данный момент составляет более 122,8 тыс., за минувшие сутки умерли 144 инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили более 7,4 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2.

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