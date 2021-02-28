Курган, , 20:00 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 70 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 26 зарегистрировано в Кургане, сообщает 28 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 71 случай.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 28 февраля выявлено 17 710 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 15 687 человек, скончались 305 пациентов с COVID-19.