Париж, , 20:00 — REGNUM В Париже работники культуры 28 февраля вышли на манифестацию с требованием позволить им работать. Об этом сообщает Le Parisien.

В это воскресенье, 28 февраля, работники театров, кинотеатров, артисты, актеры и другие работники культуры собрались на площади Бастилии, чтобы выразить свое недовольство отсутствием возможности работать и неопределённостью связанных с работой перспектив. Манифестанты собираются 1 марта обратиться в открытом письме к государству, в частности к Эммануэлю Макрону. Свое движение они назвали #RebranchonsLaCulture («снова подключим культуру»).

С начала эпидемии COVID-19 учреждения культуры Франции, не имея точной информации о перспективах, вынуждены закрываться и открываться в соответствии с импульсивными решениями властей. Работникам сферы это кажется особо несправедливым на фоне того что уже с 28 ноября 2020 года открыты многие торговые центры и магазины торгующие предметами не первой необходимости. Эта дискриминация выглядит неоправданной, так как президент республики Эммануэль Макрон сам подчеркнул важную роль культуры в сопровождении французов в этот трудный период: «культура имеет решающее значение для нашей жизни граждан и свободных граждан».

Напомним, во Франции уже год по распоряжению властей страны закрыты учреждения культуры.