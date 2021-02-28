Киев, , 19:58 — REGNUM Неизвестные устроили стрельбу в кафе в украинском городе Днепр. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщили в полиции Днепропетровской области.

ЧП произошло в помещении развлекательного заведения на ул. Высоковольтная. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Неизвестные мужчины… осуществили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия, — говорится в сообщении. — Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения».

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали 15 человек. По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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