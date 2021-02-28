Москва, , 19:57 — REGNUM Камила Валиева победила в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве. По итогам двух прокатов фигуристка набрала 238,00 балла — за короткую и произвольную программы. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

II место заняла Майя Хромых — 235,96 (162,19 + 73,77), III — Дарья Усачёва — 229,71 (79,12 + 149,29).

Елизавета Туктамышева заняла IV место — 226,01 (77,74 + 148,27). Алёна Косторная — VI место — 210,20 (70,14 + 140,06).